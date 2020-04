Au milieu de la crise, des pme et des start-up montréalaises adaptent leur offre

Les entreprises locales, petites et grandes, font des pieds et de mains pour trouver leur place dans cette situation de crise. Non contentes de rester les bras croisés à attendre un dénouement à l’épidémie, des entreprises en démarrage, des pme, voire des organismes communautaires, ont modifié leurs offres de service.

Ainsi, la compagnie montréalaise AON3D, qui produit des imprimantes numériques, vient de mettre sa technologie à la disposition du système de santé québécois pour produire des visières pouvant servir au personnel soignant.

Déjà, quelque 2000 unités ont été distribuées dans cinq hôpitaux de Montréal, et la compagnie prévoit pouvoir en fabriquer 10 000 au cours de la prochaine semaine. De la même façon, l’organisme communautaire Communautique, qui soutient la fabrication locale et l’innovation citoyenne, travaille avec l’Hôpital Sacré-Cœur pour pouvoir mettre en service des milliers de visières dès cette semaine.

Comme l’explique l’anesthésiste Dr Avinash Sinha, de l’Hôpital général de Montréal, la visière est un complément au masque et ne le remplace pas. Le masque, qui agit comme un filtre et qui permet la respiration, est notamment crucial lors des interventions chirurgicales. Il fait partie de l’équipement dont doivent disposer les équipes médicales, qui les couvre de la tête aux pieds.

Reste que les visières, si elles ne règlent pas tout, sont très utiles aux intervenants. « Cela peut servir notamment auprès des patients en récupération », dit le Dr Sinha.

Autant AON3D que Communautique peuvent également fabriquer des séparateurs de respirateurs, qui sont également en demande dans le système de santé. « Il est possible qu’on nous demande de faire des pièces d’équipement », dit Monique Chartrand, directrice de Communautique. En une semaine, ce petit organisme communautaire, qui valorise le savoir-faire local, et qui emploie une poignée d’employés, s’est transformé en véritable manufacture.

« On va pouvoir produire 10 000 visières à partir de lundi prochain », dit Monique Chartrand.

D’autres petites entreprises, qui œuvraient dans des entreprises paralysées par la crise, la culture ou le tourisme par exemple, ont réorienté leur production.

La start-up Prologue A1 a par exemple monté en quelques jours une carte interactive qui permet aux commerçants d’afficher les services et les produits qu’ils offrent en période de confinement.

« On a commencé nos activités pour cette carte assez rapidement, raconte Jonathan Rouxel, de Prologue A1. Il y a plus de 900 commerces qui y ont adhéré. Ils affichent leurs nouveaux produits, leurs heures d’ouverture. Et il y a d’autres villes qui commencent à embarquer, comme les villes d’Orford ou de Granby par exemple ».

« Il y a des restaurants, des cafés, des épiceries, pharmacies, des cliniques, j’ai même des banques », dit-il.

Prologue A1 fait partie de l’accélérateur Mtlab, qui publie précisément un catalogue de solutions immédiates à la crise proposées par différentes start-up montréalaises. Parmi les nouveaux produits, on trouve notamment de « l’antibactérien aux odeurs du Québec », du groupe Stimulation Déjà vu, pour les employés de première ligne et pour la population.

Affinités instruments y propose un test portatif qui peut diagnostiquer les personnes immunisées au Covid-19. VitalTracer propose quant à lui une détection précoce de cas suspectés de Covid-19.

Dans son catalogue, Mtlab propose des services aussi variées que la livraison à domicile, le transfert d’argent, de la diffusion en direct pour les entreprises, ou des quizz de salon pour familles confinées. On y trouve même des visites virtuelles de prochaines destinations touristiques. Une occasion de visiter différentes régions du Québec, par exemple, dans le confort de son lit...