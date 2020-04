Les marchés nord-américains ouvrent en hausse

La Bourse de Toronto affichait une croissance de plus de 300 points mardi, en début d'avant-midi, après en avoir gagné plus de 650 la veille.



L'indice composé S&P/TSX prenait 384,12 points, soit 2,8 %, à 13 976,82 points.



À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles progressait de 688,82 points, soit 3,0 %, à 23 368,81 points. L'indice élargi S&P 500 prenait 71,86 points, ou 2,7 %, à 2735,54 points, tandis que l'indice composé du Nasdaq s'emparait de 172,69 points, ou 2,2 %, à 8085,93 points.



Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 71,55 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 70,79 cents US de la veille.



À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut avançait de 16 cents US à 26,24 $ US le baril, tandis que celui de l'or prenait 70 cents US à 1694,60 $ US l'once. Le prix du cuivre bondissait de 7 cents US à 2,29 $ US la livre.