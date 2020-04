Le CRTC approuve l’achat de V par Bell

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), a autorisé vendredi sous certaines conditions l’achat de V Interactions par Bell Canada, une transaction importante dans le portrait télévisuel québécois.

L’achat de V par le grand joueur Bell Média lui permet d’ajouter un diffuseur généraliste à ses chaînes spécialisées (dont RDS, D, Vrak et Canal Vie).

Le CRTC imposera toutefois des « conditions de licence » à Bell afin que soient garantis « des niveaux adéquats d’investissements en programmation locale et en programmation originale canadienne de langue française. »

Le réseau de « V » comprend cinq stations de télévision généraliste en français, exploitées dans les marchés de Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières. Selon les nouvelles conditions du CRTC, elles devront toutes diffuser cinq heures de programmation locale par semaine. Pour la métropole et la capitale, ce nombre d’heure passera à 8h30m dès 2021-2022.

Plus globalement, Bell Média voit l’exigence de dépenses d’émissions canadiennes passer de 35 % à 40 % de ses revenus. Le CRTC lui demandera aussi 18 % des revenus de l'année précédente en émissions d'intérêt national — soit des documentaires de longue durée, des émissions dramatiques et comiques, ainsi que certaines remises de prix d’envergure nationale ou régionale. Ce pourcentage était de 10 % pour les stations de V, note le CRTC.

Le CRTC a précisé que « la composition de chaque groupe sera maintenue jusqu’au 31 août 2020 afin de faciliter les changements nécessaires. »

Le compétiteur direct de Bell, Québecor, avait déjà souligné à grands traits son désaccord au sujet de cette transaction. Pierre Karl Péladeau a déjà affirmé qu’«il faut que le [CRTC], pour le bien du Canada, intervienne pour que cesse cette funeste et extrêmement dommageable domination » de Bell.

CJPX deviendra WKND

Le CRTC a par ailleurs également approuvé l’achat de la station de radio montréalaise Radio-Classique (CJPX-FM) par la Québécoise Leclerc Communication, modifiant ainsi la formule spécialisée de musique classique à un son plus grand public. «La formule proposée par Leclerc permettra à de nombreux artistes canadiens francophones, particulièrement les artistes émergents, d'accroître leur visibilité», a noté le Conseil.

Dans un communiqué, Jean-François Leclerc, vice-président Programmation de Leclerc Communication, a souligné que «cette acquisition est une opportunité en or pour le joueur indépendant que nous sommes. Elle nous permet de mettre la main sur l’une des antennes couvrant le plus grand territoire dans un marché où aucune nouvelle fréquence n’est disponible.»

La fréquence portera donc la bannière WKND 99,5, et «offrira un format similaire à celui de la station WKND 91,9 à Québec». Le communiqué évoque la présence d’une musique pop-rock et alternative. Le propriétaire de Radio-Classique continuera de diffuser en ligne et sur son application.