Sophie Brochu, nouvelle p.-d.g. d’Hydro-Québec

Perçue comme une candidate de premier rang depuis des semaines, Sophie Brochu a été choisie pour succéder à Éric Martel comme présidente et chef de la direction d’Hydro-Québec. Sa nomination a été confirmée par le cabinet du premier ministre en fin d’après-midi.

Mme Brochu, qui jouit d’une réputation enviable dans le milieu des affaires, a quitté la direction d’Énergir au mois de décembre 2019 après un règne de 12 ans. En prenant la direction d’Hydro-Québec, qui souhaite se tourner davantage vers l’étranger pour vendre son énergie et son savoir-faire en matière de stockage, elle devient la première femme à diriger la société d’État.

«Le Québec se relèvera de la période très difficile que nous vivons, et je suis convaincu qu'avec Mme Brochu à sa tête, Hydro-Québec jouera un rôle central dans cette relance. Sa grande connaissance du secteur énergétique sera un atout indéniable pour faire du Québec la batterie de l'Amérique du Nord», a affirmé le premier ministre, François Legault. Mme Brochu entre en fonction lundi prochain, le 6 avril.

Mme Brochu entame son mandat avec une «grande humilité et beaucoup d'enthousiasme», a-t-elle indiqué. «En ces temps où la notion de service public prend tout son sens, je rejoins, à Hydro-Québec, des milliers d'hommes et de femmes qui sont passionnés par leur métier et qui sont, plus que jamais, déterminés à innover pour aider leurs clients, appuyer leurs communautés et participer au rebond économique du Québec.»

Lors de l’annonce de son départ d’Énergir, en octobre, Mme Brochu avait dit que « je crois que toute organisation a périodiquement besoin d’un regard nouveau à sa tête pour lui assurer un élan continu et c’est ce qui motive ma décision ». Elle siégeait alors à plusieurs conseils d’administration, dont celui de BCE et la Banque de Montréal.

Le nom de Mme Brochu a circulé dès le mois de mars, lorsque M. Martel a annoncé sa décision de quitter Hydro-Québec. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, avait affirmé qu’elle est « quelqu’un qui, de par son profil, est très intéressant. Elle connaît bien le secteur de l’énergie, mais il va y avoir plusieurs autres candidats qui vont être évalués. On attendra la recommandation du conseil d’administration. »

De manière générale, les observateurs ont estimé que le profil de la personne choisie pour succéder à M. Martel devait à la fois permettre de mobiliser le personnel autour de la mission d’Hydro-Québec tout en sachant bondir sur différentes occasions commerciales dans un contexte de décarbonisation de l’économie.

Quant à M. Martel, il retournera lundi prochain chez Bombardier, qui s’est complètement recentrée sur le créneau des avions d’affaires. C’est justement cette division qu’il dirigeait lorsqu’il a été recruté pour occuper le poste de p.-d.g. d’Hydro-Québec, en 2016.