Le PIB a augmenté de 0,1% en novembre, selon Statistique Canada

Le produit intérieur brut réel a augmenté de 0,1 % en novembre, ce qui a effacé la majeure partie de la baisse enregistrée en octobre, rapporte Statistique Canada, vendredi.

En moyenne, les économistes ne s’attendaient à aucune croissance pour novembre, selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

Selon Statistique Canada, les industries productrices de biens ont enregistré une légère hausse de 0,1 % après avoir affiché des baisses en septembre et en octobre, tandis que les industries productrices de services ont légèrement augmenté de 0,1 %.

Des augmentations observées dans 15 des 20 secteurs d’activité suivis par l’agence ont plus que contrebalancé les baisses enregistrées dans le secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz et dans celui du transport et de l’entreposage.

Le temps froid dans le centre du Canada a aidé le secteur des services publics à croître de 2,1 % en novembre, tandis que le secteur de la construction a progressé de 0,5 %. Le commerce de détail a connu une augmentation de 0,5 % pour le mois.

Le secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz a reculé de 1,4 % en novembre, tandis que le secteur du transport et de l’entreposage s’est replié de 0,9 %.