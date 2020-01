Résolu plonge dans le rouge au quatrième trimestre

Produits forestiers Résolu a plongé dans le rouge au quatrième trimestre en affichant une perte nette de 71 millions de dollars US au quatrième trimestre alors que le chiffre d’affaires de la compagnie forestière a également décliné.

Le président et chef de la direction de l’entreprise, Yves Laflamme, a souligné, jeudi, par voie de communiqué, que cette performance était notamment attribuable à des conditions difficiles dans le secteur de la pâte commerciale, des pressions continues sur les prix du papier et une reprise qui tarde à se faire sentir du côté des prix du bois d’oeuvre.

Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre, la perte nette par action de Résolu s’est établie à 79 cents US. À la même période l’an dernier, la société avait engrangé un bénéfice net de 36 millions $ US, ou 38 cents US par action.

De leur côté, les ventes sont passées de 932 millions de dollars US à 668 millions.

Résolu a souligné que sa performance trimestrielle tenait compte de la vente des usines de Catawba, en Caroline du Sud, et de Fairmont, en Virginie-Occidentale, qui ont été cédées au cours de cette période.

Abstraction faite des éléments non récurrents, la perte nette de la compagnie établie à Montréal s’est chiffrée à 53 millions de dollars US, ou 59 cents US par action, par rapport à un bénéfice de 4 millions de dollars US, ou 4 cents US par action, au quatrième trimestre de 2018.

Les analystes tablaient sur des revenus de 706 millions de dollars US ainsi que sur une perte ajustée par action de 34 cents US, selon la firme de données financières Refinitiv.