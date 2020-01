Programme A220: Québec discute avec Airbus et Bombardier

Le gouvernement du Québec discute activement avec Bombardier et Airbus au sujet du programme A220 et une entente pourrait être conclue d’ici une dizaine de jours, a indiqué mardi le ministre de l’Économie sans donner plus de détails.

Deux semaines après que Bombardier a signalé que le plan d’affaires de la Société en commandite Airbus Canada (SCAC) « appelle à investir des capitaux additionnels » pour soutenir le rythme de production des avions à Mirabel, le ministre Pierre Fitzgibbon a affirmé qu’il ne peut « pas tout dire, car il y a des choses pour lesquelles on est en discussion ».

« François Legault a été très clair à savoir qu’il ne désirait pas que le gouvernement mette d’autre argent dans le programme C Series. Et à juste titre. Un milliard $US a été investi, c’est beaucoup d’argent », a dit M. Fitzgibbon lors d’une mêlée de presse en marge d’une consultation sur l’entrepreneuriat féminin à Montréal.

« Mon travail, c’est de m’assurer comment on peut structurer quelque chose, puis je n’irai pas au bout de mes pensées parce qu’on est au coeur de ça », a poursuivi le ministre. Il dit vouloir « respecter d’une part le fait qu’on a mis beaucoup d’argent là-dedans » tout en affirmant que « d’autre part, le A220, c’est un programme extraordinaire ».

Invité à dire si la solution éviterait à Québec de consacrer de nouveaux fonds, M. Fitzgibbon a dit qu’il y a « différentes formules qu’on regarde. Et honnêtement, je pense qu’on est probablement à dix jours de conclure, et j’aimerais ne pas aller trop loin dans mes pensées, car il y a plusieurs axes. »

Airbus possède un peu plus de 50 % du programme, comparativement à 33,6 % pour Bombardier et 16,4 % du côté d’Investissement Québec. Le programme a été cédé à Airbus il y a près de deux ans afin de maximiser la commercialisation de l’appareil, caractérisé par une consommation de carburant inférieure à la génération d’avions précédente. L’entente prévoyait que Bombardier devait continuer à financer le programme.

« On veut trouver des solutions. Mes deux préoccupations sont de protéger l’investissement d’un milliard $US qui a été fait, et de protéger les emplois, qui sont quand même assez nombreux avec les 2700 personnes chez Airbus à Mirabel », a dit M. Fitzgibbon.

En procédant à une mise à jour sur ses prévisions financières il y a deux semaines, Bombardier a signalé que « les plus récentes indications du plan financier de SCAC appellent à investir des capitaux additionnels pour soutenir l’accélération des cadences de production, à repousser le moment de renouer avec le seuil de rentabilité et à générer un rendement moins élevé que prévu sur la durée du programme ».

Afin de redresser ses finances au cours des dernières années, Bombardier s’est recentrée sur les avions d’affaires et le matériel roulant, délaissant l’aviation commerciale. La dette à long terme de la compagnie s’élevait à plus de 9 milliards $US au 30 septembre 2019. Ses liquidités atteignent environ 2,3 milliards.

Bombardier et Airbus doivent présenter leurs plus récents états financiers le 13 février.