La Chine menacée d’un coup de froid économique

Restrictions draconiennes dans les transports, tourisme paralysé, consommation sous pression et turbulences dans l’industrie : l’épidémie de coronavirus menace d’aggraver le ralentissement d’une économie chinoise déjà fragilisée, rappelant le traumatisme du SRAS en 2002-2003.

Soucieux d’endiguer le virus, Pékin a adopté des mesures de confinement sans précédent… au risque de plomber l’activité. Et, soucieux de restreindre encore l’affluence dans les transports en plein congé du Nouvel An lunaire, le gouvernement a suspendu lundi les voyages organisés en Chine et à l’étranger, un coup dur pour le tourisme, poids lourd de l’économie avec 11 % du PIB en 2018 selon les chiffres officiels. Trip.com, géant chinois des réservations de voyages en ligne et qui lorgne une introduction à la Bourse de Hong Kong, a vu son titre à Wall Street s’effondrer de 18 % en quatre séances. Il a annoncé lundi proposer une « garantie d’annulation » gratuite.

Les répercussions pourraient se faire sentir ailleurs en Asie, du Japon à la Thaïlande, où les dépenses des touristes chinois sont un moteur économique crucial. La consommation dans son ensemble pourrait piquer du nez : un climat de panique pousse les Chinois à rester chez eux, désertant centres commerciaux, restaurants et salles de cinéma… qui enregistrent d’habitude au Nouvel An une forte fréquentation. Exemple parmi d’autres : la populaire chaîne de marmite chinoise Haidilao a fermé sa centaine de restaurants en Chine jusqu’au 31 janvier.

Si les dépenses de consommation, notamment dans les transports et le divertissement, reculaient de 10 %, la croissance du PIB chinois pourrait se voir entamée d’environ 1,2 point, estime l’agence de notation Standard & Poor’s. De quoi aggraver l’essoufflement économique : la croissance chinoise a signé l’an dernier sa plus faible performance en près de 30 ans (+6,1 %), et Pékin comptait justement sur la consommation (3,5 points de croissance en 2019) pour résister.

Le spectre de l’épidémie meurtrière du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003, qui avait provoqué 349 morts en Chine continentale, est dans tous les esprits. « Au pire moment, en mai 2003, le trafic passagers (tous transports confondus) s’était contracté de 50 % sur un an et la croissance des ventes au détail avait été réduite de moitié en quelques mois », rappelle Julian Evans-Pritchard, de Capital Economics. Comme « les dépenses en capital des entreprises sont extrêmement sensibles à la demande, un repli prolongé de la consommation pénaliserait l’investissement », avertit S & P.

Or, depuis, le secteur des services s’est nettement renforcé, jusqu’à représenter plus de la moitié du PIB. Néanmoins, « l’ascension du commerce en ligne et des services de livraison de repas pourraient atténuer le choc », tempère M. Evans-Pritchard. Le coronavirus « pourrait avoir un fort impact économique, mais de courte durée », comme pour le SRAS, prévoit pour sa part Tommy Wu, du cabinet Oxford Economics, dans un commentaire transmis à l’AFP. Et avec, selon lui, « un impact moins sévère » que le SRAS, en raison d’une « réponse plus rapide des autorités cette fois-ci ».