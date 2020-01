La Banque du Canada maintient son taux directeur à 1,75 % et prévoit que l’économie canadienne connaîtra un début d’année 2020 plus lent que prévu.



La banque centrale a indiqué, mercredi, dans ses dernières prévisions, que l’économie canadienne devrait afficher une croissance de 1,6 % cette année, en baisse de 0,1 point de pourcentage comparativement à sa projection d’octobre.



Bien qu’une partie du ralentissement de la fin de l’année dernière ait été attribuable à la grève survenue à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) ainsi qu’à une panne à l’oléoduc Keystone, la banque centrale affirme que les données plus faibles pourraient également signaler que l’incertitude mondiale affecte le Canada plus que prévu.



Le rapport indique que la ratification du nouvel accord de libre-échange nord-américain et la conclusion de la première phase de l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine devraient avoir une incidence positive sur la croissance au Canada.



La croissance pour 2021 devrait atteindre 2 %, une hausse comparativement à la prévision de 1,8 % de la banque centrale, en octobre.



Les perspectives de l’économie pourraient changer si l’administration Trump donne suite aux menaces d’imposer des tarifs à la France, le Brésil et l’Argentine.