Bombardier s’attend à des résultats inférieurs à ses prévisions

Bombardier dit s’attendre à ce que ses résultats financiers pour 2019 soient inférieurs à ses prévisions antérieures.

La société affirme que cette révision est principalement due aux mesures prises pour résoudre des projets ferroviaires en redressement, à l’échéancier de ses paiements d’étape et des nouvelles commandes et au report de la livraison de quatre avions d’affaires au premier trimestre de 2020.

Bombardier s’attend à ce que les revenus consolidés pour 2019 totalisent environ 15,8 milliards de dollars et à un bénéfice ajusté consolidé avant intérêts, impôts et amortissement d’environ 830 millions.

En octobre, la société avait déclaré qu’elle prévoyait des revenus compris entre 16,5 et 17 milliards de dollars pour l’année et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements compris entre 1,2 et 1,3 milliard.

Bombardier dit également réévaluer son partenariat avec Airbus concernant l’A220, autrefois appelé C Series avant que l’entreprise ne cède en 2018 le contrôle du programme au constructeur aéronautique européen.

La société devrait publier ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’année 2019 le 13 février.