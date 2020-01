Air Canada inaugure son premier A220

Quatre ans après l’annonce d’un important contrat qui a permis de renforcer les bases du programme CSeries de Bombardier, Air Canada a inauguré mercredi le premier appareil qui en découle, un A220 assemblé à Mirabel qui entrera en service dès jeudi avec un vol commercial Montréal-Calgary.

Conclue à une époque où le programme CSeries se trouvait en difficulté, la commande ferme de 45 appareils, assortie d’une option pour 30 autres avions, avait été suivie deux mois plus tard par un autre gros contrat pour Bombardier, cette fois avec le transporteur américain Delta.

L’inauguration de l’appareil, assemblé par Airbus depuis l’été 2018 après que Bombardier lui a cédé le programme pour améliorer sa mise en marché, a eu lieu au siège social d’Air Canada devant un parterre de représentants de l’industrie, d’élus et d’employés du transporteur.

Le programme CSeries, qu’Airbus a vite rebaptisé A220, « n’a presque pas réussi » à décoller, a dit le président d’Air Canada, Calin Rovinescu, lors de son allocution. « Nous avons contribué à consolider les assises du programme, incitant d’autres transporteurs à avoir confiance pour placer des commandes » et à tabler sur la survie du programme.

Appuis financiers

Au bord de la faillite en 2015, Bombardier a reçu à l’automne de cette année-là la promesse d’un appui financier d’un milliard de dollars américains de la part du gouvernement du Québec, qui allait devenir actionnaire du programme C Series. Quelques semaines plus tard, la Caisse de dépôt et placement a engagé 1,5 milliard $US pour prendre une participation dans la division du matériel roulant, Bombardier Transport.

Le président d’Air Canada, qui souhaite acquérir le voyagiste Air Transat, une transaction présentement à l’étude de Transports Canada, a quitté l’événement sans s’adresser aux médias.

En 2016, « peu de gens croyaient au futur du programme », a dit le président de Bombardier, Alain Bellemare. La commande d’Air Canada a permis de « relancer et réénergiser » le programme C Series, a-t-il dit en mentionnant « l’appui de notre partenaire, le gouvernement du Québec, qui nous a aussi donné l’énergie dont on avait besoin ».

Lancé au milieu des années 2000, le programme CSeries a été marqué par des délais et des dépassements de coûts, des enjeux qui ont lourdement affecté les finances de l’entreprise à l’époque. Quand l’État est venu en aide à l’automne 2015, le carnet de commandes s’élevait à environ 245 appareils. Il dépasse aujourd’hui 600 avions, selon ce qu’a indiqué le p.-d.g. d’Airbus Canada, Philippe Balducchi.

Au prix de catalogue, la commande d’Air Canada à elle seule vaut environ 3,8 milliards. Les appareils lui seront livrés progressivement jusqu’en 2022.

L’avion A220, qui vise le marché des 100 à 150 sièges, se situe dans un marché dont le potentiel est estimé jusqu’à 7000 appareils sur une vingtaine d’années. Plus silencieux que les avions de la génération précédente, il se caractérise notamment par une réduction d’environ 20 % de sa consommation de carburant.

Air Canada a indiqué que les premières liaisons de l’A220 seraient Montréal-Seattle et Toronto-San Jose.