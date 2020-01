Le budget Morneau portera une grande attention à l’environnement

Le premier budget du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau portera une grande attention à l’environnement, ce qui devrait permettre d’obtenir l’appui de l’opposition pour que le budget soit adopté, selon le ministre des Finances, Bill Morneau. Les consultations ont débuté lundi sur le budget qui doit être dévoilé au printemps.

S’adressant à un groupe d’étudiants de l’Université Ryerson à Toronto, M. Morneau a ajouté que les questions de santé et de sécurité, comme le contrôle des armes à feu, figurent dans les thèmes de son programme de dépenses. Mais c’est sur le sujet de l’environnement que le ministre s’est particulièrement appuyé lors de la rencontre avec les étudiants, affirmant qu’une forte majorité de Canadiens avaient montré aux élections d’octobre que l’enjeu était important pour eux. M. Morneau a affirmé que les libéraux consulteraient les partis de l’opposition et collaboreraient avec ceux qui veulent travailler avec le gouvernement sur des questions liées à l’environnement et à la réconciliation avec les Premières Nations.

Si le budget n’obtient pas l’appui de la majorité à la Chambre des communes, la chute du gouvernement pourrait entraîner de nouvelles élections générales, mais M. Morneau semblait optimiste quant aux chances d’obtenir l’approbation du Parlement pour son prochain budget. « S’il s’avère qu’un ou plusieurs partis ne nous soutiennent pas dans ce dossier, eh bien, nous devrons faire face à cette réalité et demander aux Canadiens ce qu’ils veulent que nous fassions, mais j’espère que cela ne se produira pas à court terme », a déclaré M. Morneau.

Les finances publiques devraient afficher un déficit de 26,6 milliards au cours de cet exercice, soit 6,8 milliards de plus que prévu. Le déficit de l’an prochain devrait atteindre 28,1 milliards, et cette projection ne tient pas compte des promesses électorales des libéraux.