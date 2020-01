Hydro-Québec signe des ententes au Nouveau-Brunswick

Hydro-Québec a dévoilé vendredi trois ententes avec Énergie NB Power, au Nouveau-Brunswick, notamment sur l’exportation de nouveaux volumes d’électricité jusqu’en 2040 et sur la réfection de la centrale de Mactaquac, près de Fredericton.

Le premier contrat avec Énergie NB, annoncé sur place par les dirigeants des deux sociétés, prévoit la vente de 47 TWh d’électricité sur 20 ans, prolongeant ainsi des exportations qui ont débuté en 2012. Celles-ci passeront par une interconnexion existante.

Quant aux travaux sur la centrale hydroélectrique, mise en service en 1968 et responsable de l’approvisionnement énergétique de 12 % des foyers du Nouveau-Brunswick, il s’agit de régler un problème lié à une réaction chimique qui entraîne des fissures dans le béton. L’opération, au cours de laquelle Hydro-Québec « offrira des services conseils, réalisera les travaux de conception et assurera la supervision technique du projet », et prolongera la durée de vie utile des installations jusqu’en 2068.

Cette réaction chimique a commencé dans les années 1980, peut-on lire sur le site Internet d’Énergie NB. Une fiche d’information produite en 2016 précise que le coût des travaux consistant à prolonger la durée de vie utile se situerait entre 2,9 et 3,6 milliards. Elle estimait alors que « cette solution est la moins coûteuse par rapport aux autres options envisagées et a une moindre incidence sur les tarifs à l’avenir ».

Enfin, Hydro-Québec et Énergie NB ont convenu d’entamer des pourparlers portant sur des interconnexions supplémentaires entre les deux provinces, l’objectif étant d’accroître les exportations vers les Maritimes et les États-Unis.