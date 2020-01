La Banque du Canada est sur ses gardes

La Banque du Canada sera attentive aux signes indiquant que les effets négatifs des différends commerciaux se font sentir en dehors des secteurs d’exportation directement touchés, a affirmé jeudi le gouverneur de la banque centrale.

Stephen Poloz a assuré que la banque cherchera à voir dans quelle mesure la faiblesse du secteur manufacturier pourrait se propager au secteur des services, à l’emploi, aux dépenses de consommation ou au secteur du logement. M. Poloz s’exprimait dans le cadre de sa participation à ce qui a été présenté comme une conversation informelle dans le cadre du Forum sur les perspectives économiques organisé par la Chambre de commerce du Grand Vancouver.

Le patron de la banque centrale a ajouté qu’il surveillera également les marchés du travail et du logement. Le marché du travail a ralenti à la fin de l’année dernière et M. Poloz dit que la banque surveillera les données pour évaluer dans quelle mesure cette récente modération persiste. La Banque du Canada s’intéressera aussi de près aux investissements des entreprises et aux marchés financiers.

La banque centrale a maintenu son taux d’intérêt directeur inchangé à 1,75 % pendant plus d’un an, alors que d’autres banques centrales du monde entier ont décidé, l’an dernier, d’abaisser leurs taux et d’assouplir leur politique monétaire en réponse aux préoccupations concernant l’affaiblissement de l’économie mondiale.

Nouveau 5 $

Dans un autre ordre d’idée, la Banque du Canada prépare l’émission d’un nouveau billet de 5 $. M. Poloz a précisé que la banque lancera bientôt des consultations publiques sur l’identité de la personne qui devrait figurer sur le nouveau billet. Le premier chef de gouvernement francophone du Canada, sir Wilfrid Laurier, figure actuellement sur le billet de 5 $.

Les consultations seront similaires à celles qui ont conduit au choix de Viola Desmond pour le billet de 10 $, qui a commencé à circuler en 2018. Mme Desmond, une pionnière des droits civiques et une femme d’affaires de la Nouvelle-Écosse, avait été choisie par le ministre des Finances pour figurer sur le billet après un appel ouvert aux candidatures. La banque centrale était alors à la recherche d’une Canadienne emblématique qui illustrait un aspect de la contribution des femmes à l’histoire du pays.

M. Poloz a indiqué que la banque demandera cette fois aux Canadiens d’identifier « toute personnalité qui a marqué l’histoire de notre pays et qui est digne de figurer sur un billet ». Des précisions sur la façon de participer seront communiquées vers la fin du mois, a précisé le gouverneur.