Le déficit commercial américain à son plus bas niveau depuis près de trois ans

Le recul du déficit commercial américain en novembre n’est pas nécessairement annonciateur de jours meilleurs. La baisse des importations pourrait faire craindre un essoufflement de la demande intérieure.

Le département du Commerce a indiqué mardi que le déficit de la balance commerciale américaine est revenu en novembre à son plus bas niveau depuis près de trois ans. Les statistiques montrent une baisse de 1,4 % des importations et un rebond de 0,7 % des exportations, permettant au déficit commercial de diminuer de 8,2 % à 43,1 milliards $US. Il s’agit du bilan le plus faible depuis octobre 2016 et du recul, en pourcentage, le plus marqué depuis janvier 2019, résume l’agence Reuters.

Sur les 11 premiers mois, le déficit commercial a diminué de 0,7 % et il pourrait afficher sur l’ensemble de 2019 sa première baisse depuis 2013.

15,7% Il s’agit de la baisse du déficit commercial américain avec la Chine enregistrée en novembre 2019.

Son recul en novembre devrait apporter une contribution positive à l’évolution du PIB au quatrième trimestre, mais la baisse des importations de biens peut faire craindre un ralentissement de la demande intérieure, poursuit Reuters. En fait, les analystes y voient un effet combiné de la faiblesse de la croissance mondiale, d’un dollar fort, d’un ralentissement de l’activité économique aux États-Unis et des conséquences de la guerre commerciale que livre Washington à Pékin.

Le déficit commercial avec la Chine a tout de même chuté de 15,7 % en novembre, à 26,4 milliards, les importations de produits chinois diminuant de 9,2 % alors que les exportations vers la République populaire augmentaient de 13,7 %. Parallèlement, le déficit commercial avec l’Union européenne a baissé de 20,2 %, à 13,1 milliards.

Au Canada

Pour sa part, le déficit commercial du Canada s’est rétréci à 1,1 milliard en novembre, comparativement à un déficit révisé de 1,6 milliard en octobre, les importations ayant chuté plus rapidement que les exportations, soit de 2,4 % et de 1,4 % respectivement. Statistique Canada note que la baisse généralisée des produits d’exportation et d’importation a coïncidé avec des perturbations du transport ferroviaire canadien au cours du mois.

L’excédent du commerce de marchandises avec les États-Unis a reculé de 5,1 milliards à 4,2 milliards.