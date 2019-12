BlackBerry dans le rouge

Waterloo — BlackBerry a affiché une perte nette de 32 millions $ US au troisième trimestre, alors que l’entreprise avait généré des profits de 59 millions à la même période il y a un an. Pour la période de trois mois terminée le 30 novembre, les revenus de la société spécialisée dans les logiciels de sécurité se sont établis à 267 millions, en hausse par rapport à 226 millions l’année précédente. Abstraction faite des éléments non récurrents, BlackBerry a affiché un bénéfice ajusté de 17 millions, ou 3 ¢ US par action. Le chiffre d’affaires ajusté a été de 280 millions, en progression de 23 %.