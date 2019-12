Bausch Health versera plus de 1 milliard $ US pour régler une action collective

Bausch Health Companies, anciennement connue sous le nom de Valeant Pharmaceuticals, versera plus de 1 milliard $ US aux États-Unis pour régler un litige judiciaire survenu dans la foulée de la dégringolade du cours de son action, il y a environ quatre ans.

Selon Bausch Health, le paiement de 1,21 milliard $ US permettra de mettre un terme à la plus importante action collective qui la visait. Elle avait été déposée auprès d’un tribunal du New Jersey en octobre 2015.

« Cela nous permet de mettre derrière nous l’un des risques les plus imprévisibles qui découle de l’ère Valeant », a souligné le président et chef de la direction de la pharmaceutique établie à Laval, Joseph Papa, par voie de communiqué.

D’autres dossiers, dont une action collective au Canada, sont toujours devant les tribunaux.

À la Bourse de Toronto, l’action de Valeant avait atteint un sommet historique de plus de 335 $ à l’été 2015, alors que la société avait procédé à une série d’acquisitions tout en augmentant les prix de médicaments essentiels, notamment pour le traitement de maladies cardiovasculaires. Cela avait incité des élus du Congrès américain à se pencher sur les pratiques de la pharmaceutique, dont le modèle d’affaires soulevait déjà des questions.

La stratégie de croissance de Valeant avait stimulé ses revenus, mais fait passer sa dette à environ 30 milliards $ US — soit environ trois fois ses revenus annuels. En date du 30 septembre, la dette de l’entreprise était de 23,84 milliards $US.

Règlement « négatif »

Dans une note, l’agence de notation new-yorkaise Moody’s a estimé que ce règlement était « négatif » pour le bilan de la pharmaceutique. « Le montant représente environ une année des flux de trésorerie générés par Bausch Health en plus d’entraver son désendettement », a-t-elle fait valoir, sans toutefois modifier la note de crédit de la compagnie.

Bausch Health a affirmé qu’elle n’admettait aucun acte répréhensible dans le cadre du règlement et qu’elle effectuerait le paiement grâce à ses liquidités, ses facilités de crédit et potentiellement en se tournant vers les marchés.

