Guerre commerciale: la Chine annonce un accord préliminaire avec les États-Unis

La Chine a annoncé vendredi un accord commercial préliminaire avec les États-Unis, qui prévoit notamment une réduction progressive des droits de douane punitifs qui visent les produits chinois, après 19 mois de tensions avec Washington.

Les deux parties doivent cependant encore signer l’accord, a souligné un vice-ministre du Commerce, Wang Shouwen, lors d’une conférence de presse organisée à Pékin.

La Chine et les États-Unis ont engagé depuis l’an dernier un bras de fer commercial qui se traduit par l’imposition mutuelle de droits de douane supplémentaires portant sur des centaines de milliards de dollars d’échanges annuels.

« Les deux pays sont parvenus à une identité de vues sur le texte d’un accord économique et commercial préliminaire », a indiqué Wang Shouwen.

Cette annonce a été faite au lendemain de propos très optimistes du président américain Donald Trump sur Twitter. « Nous sommes TRÈS proches d’un GRAND ACCORD avec la Chine », avait assuré le locataire de la Maison-Blanche.

Selon la Chine, le texte inclut neuf chapitres, sur la propriété intellectuelle, les transferts forcés de technologies, les produits alimentaires et agricoles, les services financiers, le taux de change, le renforcement des échanges commerciaux ou encore la résolution des différends.

Les deux pays sont convenus de réaliser au plus vite l’examen juridique et la traduction de l’accord, avant de procéder à sa signature finale, a déclaré M. Wang, qui n’a pas avancé de date.

La Chine n’imposera par ailleurs pas de nouveaux droits de douane punitifs contre les produits américains, comme elle menaçait de le faire en cas de nouvelles surtaxes dimanche sur les biens chinois aux États-Unis.

Des médias américains avaient annoncé que Pékin avait accepté d’augmenter ses achats de produits agricoles « made in USA » — une demande majeure de Donald Trump — à hauteur de 50 milliards de dollars en 2020. Mais les responsables chinois n’ont avancé aucun montant vendredi.

De son côté, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis renonçaient à imposer dimanche une nouvelle salve de tarifs douaniers sur quelque 160 milliards de dollars de biens chinois.

« Les tarifs douaniers prévus pour le 15 décembre ne seront pas imposés, car nous avons trouvé un accord », a tweeté M. Trump peu après l’annonce de Pékin.

« C’est un accord fantastique pour tout le monde. Merci ! » a poursuivi le locataire de la Maison-Blanche, précisant que les négociations pour la prochaine phase débuteraient « immédiatement ».

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!