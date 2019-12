Transat A.T. triple ses profits

Une augmentation du prix des billets et la progression des revenus accessoires ont permis à Transat A.T. de tripler ses profits au quatrième trimestre, alors que le voyagiste québécois est en voie de passer sous l’aile d’Air Canada.

La société mère d’Air Transat a engrangé un bénéfice net de 20,3 millions, ou 54 ¢ par action, pour la période de trois mois terminée le 31 octobre, alors que son chiffre d’affaires a grimpé de 3,7 %, à 693,2 millions. « Globalement, même en tenant compte de la maintenance plus élevée par rapport à l’an dernier, la profitabilité a été supérieure comparativement à 2018 », a expliqué le chef de la direction financière de la compagnie, Denis Pétrin, jeudi, au cours d’une conférence téléphonique. Abstraction faite des éléments non récurrents, le bénéfice par action ajusté de Transat A.T. a été de 72 ¢ au quatrième trimestre, par rapport à 36 ¢ à la même période il y a un an.

En moyenne, les prix étaient plus élevés de 1,8 % pour les destinations transatlantiques — le principal marché de Transat A.T. — pendant les saisons estivale et automnale. Du côté des destinations soleil, l’augmentation des prix était en moyenne de 3,9 %.

Dans le rouge

Le voyagiste a néanmoins terminé l’exercice 2019 dans le rouge, même si ses revenus ont grimpé de 3,1 %, à 2,9 milliards. Transat A.T. a perdu 33,2 millions, ou 88 ¢ par action, ce qui tient notamment compte d’une charge de 17,5 millions liée à la transaction avec Air Canada. En 2018, l’entreprise avait affiché un bénéfice net de 6,5 millions, ou 17 ¢ par action, lorsqu’elle avait profité d’un gain non récurrent de 31,3 millions après avoir vendu sa filiale Jonview. Sur une base ajustée, la perte annuelle de la société s’est chiffrée à 9,4 millions, ou 25 ¢ par action, par rapport à 24 millions, ou 64 ¢ par action, en 2018.

Pour l’ensemble de l’exercice, les frais accessoires, comme les services à la carte, les repas et les surplus pour bagages, ont bondi de 50 % pour s’établir à 162 millions cette année. Ces frais occupent une place de plus en plus importante dans l’industrie, puisqu’ils permettent aux transporteurs de diversifier leurs revenus et de mieux faire face aux fluctuations du prix du carburant et de la concurrence.

En août, les actionnaires de Transat A.T. ont accepté l’offre bonifiée de 18 $ par action — soit environ 720 millions — proposée par le plus grand transporteur aérien au pays. La transaction fait toutefois l’objet d’un examen minutieux des autorités réglementaires. « Tout semble se dérouler comme prévu », a dit M. Pétrin, ajoutant que la conclusion de la transaction était attendue pour le deuxième trimestre de la prochaine année civile.