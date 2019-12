Vol de données chez Desjardins: 1,8 million de détenteurs de cartes de crédit touchés

L’ex-employé responsable de la fuite de renseignements de 4,2 millions de membres particuliers chez Desjardins a aussi eu un accès aux données de 1,8 million de détenteurs de cartes de crédit de l’institution, a indiqué sa direction mardi en étendant son programme de protection aux clients qui ne sont pas membres, par exemple en assurance et dans les valeurs mobilières. Au total, ce périmètre couvrira huit millions de Canadiens.

Le président de Desjardins, Guy Cormier, a affirmé lors d’une conférence téléphonique que cette découverte est survenue grâce à « l’avancement de nos vérifications et analyses internes », mais il a répété à plusieurs reprises que les données personnelles de ces 1,8 million de détenteurs de cartes n’ont pas été volées et qu’elles n’ont pas été transmises à de tiers partis.

« Nous intervenons de manière préventive dans un contexte élargi, a dit M. Cormier en guise d’introduction. Au-delà de la fuite de renseignements personnels qui est survenue, il faut voir que nous vivons à une époque où le nombre de données en circulation est en augmentation constante. Les risques courus par les consommateurs, qui sont souvent en relation avec des dizaines de commerces et institutions, sont aussi croissants. »

« Aucune carte de crédit n’est compromise », ni « aucune solution de paiement comme Interac ou les cartes de débit », a dit le premier vice-président intérimaire Technologies de l’information, Réal Bellemare. « Les mots de passe, les questions de sécurité et les numéros d’identification personnelle ne sont pas touchés. »

Le programme de protection des membres de Desjardins couvre l’abonnement au service de surveillance d’Equifax, la garantie des actifs, un accompagnement en cas de fraude et le remboursement des frais associés à la restauration de l’identité jusqu’à concurrence de 50 000 $.

La semaine dernière, Guy Cormier a annoncé le départ de deux vice-présidents en évoquant un enjeu de « confiance ». « Depuis quelques mois, Desjardins a entamé des vérifications internes concernant la fuite de renseignements personnels. Dans la foulée de ces vérifications, Desjardins annonce qu’elle remanie sa haute direction », avait indiqué l’organisation le 3 décembre dans un communiqué. Le départ de ces dirigeants est le résultat d’un « commun accord ».

Desjardins a dit que le nombre de membres entreprises touchés se situe toujours à 173 000 sur un total d’environ 350 000.

La coopérative a déjà mis de côté 70 millions pour couvrir les mesures de protection offertes aux membres.