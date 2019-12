Signature du nouvel accord de libre-échange nord-américain

Le ton était résolument optimiste à Ottawa, mardi matin, quelques minutes avant que les démocrates à Washington n’annoncent qu’une entente avait été conclue pour la ratification aux États-Unis du nouvel accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM).Mais malgré toute leur bonne volonté, les parlementaires canadiens ne pourront pas ratifier l’entente avant le congé de fin d’année, qui s’étire jusqu’au 27 janvier.L’accord a été conclu l’an dernier et les Mexicains l’ont rapidement ratifié. Mais aux États-Unis, les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, réclamaient des protections pour les travailleurs. Et au Canada, on ne voulait pas procéder à la ratification avant que les républicains et les démocrates ne s’entendent.C’est maintenant chose faite. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, l’a annoncé à Washington, mardi matin.La vice-première ministre Chrystia Freeland était à Mexico, mardi, pour signer la version amendée par les démocrates américains. La cérémonie de signature est annoncée pour 13 h (heure normale de l’Est), avant une conférence de presse de Mme Freeland à 16 h 30.Ses collègues se présentaient mardi à la réunion hebdomadaire du conseil des ministres avec le sourire aux lèvres.« J’ai les doigts croisés », a confié le ministre des Transports Marc Garneau, ajoutant que l’annonce de la ratification prochaine par les États-Unis « serait une très bonne nouvelle ».« Nous, on veut essayer de faire tout ça le plus rapidement possible », a dit celui qui orchestre les travaux de la Chambre des communes, le leader parlementaire du gouvernement Pablo Rodriguez.Comme il faudra déposer un projet de loi pour cette ratification canadienne, après en avoir avisé la Chambre 48 heures à l’avance, même un premier vote est difficile à envisager quand on regarde le calendrier. Les Communes ferment leurs portes pour la pause des Fêtes vendredi.« Ça serait complexe, a admis M. Rodriguez, mais je ne veux pas spéculer là-dessus. »

L’opposition conservatrice veut que les Communes prennent le temps d’étudier les détails des amendements à l’ACEUM.



« Nous avons donné notre appui à la première entente », a rappelé le député conservateur Erin O’Toole. « Nous devons voir quels changements importants ont été faits (...) Combien de dispositions ont été revues? Quel impact cela aura sur l’industrie et les travailleurs canadiens? », a-t-il fait remarquer.