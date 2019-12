L’OPEP restreint sa production

Vienne — Les grands pays exportateurs de pétrole et la Russie ont trouvé un accord vendredi pour réduire encore leur production d’au moins 500 000 barils par jour afin de soutenir les cours du brut, qui ont aussitôt réagi à la hausse. Cette réduction va porter l’effort total de limitation de la production à 1,7 million de barils par jour pour l’ensemble du groupe de 24 pays, ont indiqué les ministres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs partenaires. Cette alliance pompe près de la moitié du brut mondial. Ces mesures ont entraîné un bond immédiat des prix du pétrole de près de 2 % à Londres et à New York, atteignant respectivement 64,61 $US et 59,51 $US.