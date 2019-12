Pas de deuxième mandat pour le gouverneur de la Banque du Canada

Le gouverneur de la Banque du Canada Stephen Poloz ne sollicitera pas un deuxième mandat à la tête de l’institution et quittera ses fonctions le 2 juin.



Avant d’être nommé à la tête de la banque centrale en 2013 pour un mandat de sept ans, M. Poloz était le président et chef de la direction d’Exportation et développement Canada.



Celui-ci avait remplacé Mark Carney, qui avait quitté la Banque du Canada pour devenir le gouverneur de la Banque d’Angleterre.



La banque centrale a indiqué vendredi avoir mis de l’avant un processus visant à identifier la personne qui prendra la relève de M. Poloz, qui est âgé de 64 ans.



