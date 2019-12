Le taux de chômage a atteint 5,6 % en novembre au Québec

Le taux de chômage au Québec a augmenté de 0,6 point de pourcentage en novembre pour atteindre 5,6 %, à la suite d’une hausse du nombre de personnes à la recherche de travail, selon les plus récentes données de Statistique Canada.

Le nombre de personnes qui occupaient un emploi a diminué de 45 000 en novembre, surtout à cause des secteurs de la fabrication et des services d’hébergement et de restauration. Néanmoins, l’emploi total au Québec a augmenté de 45 000, ou de 1 %, par rapport à 12 mois plus tôt.

À l'échelle du Canada, le taux de chômage a été mesuré à 5,9 % au mois de novembre, en hausse de 0,4 % par rapport à celui du mois précédent.

Statistique Canada a observé que 71 200 emplois ont été perdus au pays le mois dernier comparativement à 1800 en octobre.

Par rapport à novembre 2018, l’emploi a tout de même progressé de 293 000, ou de 1,6 %. Statistique Canada attribue largement cette croissance au travail à temps plein.

D’octobre à novembre, le taux de chômage est passé de 8 % à 8,1 % au Nouveau-Brunswick, de 8 % à 7,8 % en Nouvelle-Écosse et de 8,4 % à 8 % à l’Île-du-Prince-Édouard.