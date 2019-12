Caisse de dépôt: Jean Raby ne fait pas taire les rumeurs

Le Québécois Jean Raby, bien en vue dans le secteur de la finance à l’international, n’a rien fait pour se distancier, lundi, des rumeurs qui le placent sur la liste des candidats pour prendre la relève de Michael Sabia à la tête de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Au terme d’une allocution devant le Cercle canadien de Montréal, le directeur général de Natixis Investment Managers, qui travaille depuis Paris et qui dirige une société dont l’actif sous gestion est d’environ 1300 milliards de dollars canadiens, n’a pas voulu s’entretenir avec la presse.

« Je préfère ne pas intervenir du tout dans les médias, a-t-il affirmé en quittant la salle. Nous sommes dans une période de silence et je reviendrai au Québec après nos résultats annuels [en février]. »

Tout au long de son discours de plus de 30 minutes, le banquier d’affaires de 54 ans, qui a abordé une panoplie de sujets, comme l’état de l’économie mondiale et le Brexit au Royaume-Uni, n’a jamais mentionné le nom de la CDPQ, alors que plusieurs observateurs estiment que ce dernier figure sur la liste des candidats potentiels pour succéder à M. Sabia.

Depuis que le président et chef de la direction du gestionnaire de régimes de retraite a annoncé qu’il quitterait ses fonctions au début du mois de février — soit environ un an plus tôt que prévu —, les noms de plusieurs personnalités d’affaires qui pourraient prendre les commandes de l’institution ont été évoqués.

Double nationalité

Certaines personnes, comme Sophie Brochu, présidente et chef de la direction d’Énergir, et Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, ont toutefois publiquement indiqué qu’elles ne souhaitaient pas être considérées pour le poste.

Diplômé de l’Université Laval, M. Raby, qui détient la double nationalité française et canadienne, a également étudié à l’Université de Cambridge ainsi qu’à Harvard. Sa carrière l’a mené à New York ainsi qu’à Paris en 1996, au moment de son embauche chez Goldman Sachs.

Le directeur général de Natixis Investment Managers siège également aux conseils d’administration de la firme d’ingénierie et de construction SNC-Lavalin et de l’Université Laval.