Déficit fédéral de 5,8 milliards

Ottawa — Le gouvernement fédéral a cumulé un déficit budgétaire de 5,8 milliards pendant les six premiers mois de son exercice financier 2019-2020, comparativement à un excédent de 1,2 milliard pour la même période un an plus tôt. Le ministère des Finances a indiqué que les charges des programmes avaient grimpé de 8,6 % pour le semestre d’avril à septembre. Les revenus semestriels ont progressé de 3,9 %. Dans son budget du printemps dernier, le gouvernement libéral a prédit un déficit de 19,8 milliards pour l’exercice financier 2019-2020.