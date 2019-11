Le syndicat des Teamsters et le Canadien National (CN) ont conclu une entente de principe, mardi, pour le renouvellement de la convention collective de plus de 3000 cheminots, mettant ainsi fin à une grève d’une semaine.



Les opérations normales du CN reprendront mercredi à 6 h, heure locale, partout au Canada, a indiqué le porte-parole des Teamsters, Christopher Monette.



L’entente de principe doit maintenant être ratifiée par les membres des Teamsters par vote électronique au scrutin secret. Avant l’ouverture de la période de scrutin, des réunions syndicales auront lieu partout au pays pour expliquer les modalités de la convention collective aux membres. Le processus prend habituellement plusieurs semaines, précise le syndicat.



Les détails de l’entente de principe ne seront pas divulgués avant que les membres aient eu l’occasion d’examiner le document.



Environ 3200 chefs, agents de train et agents de triage du CN avaient déclenché une grève mardi de la semaine dernière. Leur convention collective est échue depuis le 23 juillet dernier.



La partie syndicale se disait préoccupée par les longues heures de travail, des enjeux entourant la fatigue et ce qu’elle considère comme des conditions de travail dangereuses.



Pendant la grève, un petit nombre de dirigeants qualifiés du CN ont été utilisés pour faire le travail des grévistes, mais ils ne pouvaient garder qu’une fraction des trains en mouvement, avait indiqué la compagnie ferroviaire.



Des agriculteurs québécois privés de livraisons ferroviaires de gaz propane nécessaire pour le maintien de certaines de leurs activités avaient manifesté au cours des derniers jours pour que le conflit se règle.



D'autres détails suivront.