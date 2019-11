Charles Schwab achète sa rivale TD Ameritrade

Charles Schwab rachète sa rivale TD Ameritrade dans le cadre d’une transaction tout en actions évaluée à environ 26 milliards $ US, alors que l’industrie du courtage en ligne traverse une période d’importantes perturbations.

L’accord permettra à la Banque TD, qui détient quelque 43 % des actions de TD Ameritrade, de détenir une participation d’environ 13 % dans la société issue du regroupement.

5000 milliards $US C’est l’actif client sous gestion que compterait la société issue de la fusion.

« Cette transaction créera une valeur importante pour la TD et nous donnera une participation dans l’une des sociétés de placement les plus innovatrices et réputées des États-Unis », a affirmé dans un communiqué le chef de la direction de la Banque TD, Bharat Masrani. « La combinaison des services de placement de premier plan de Schwab et de la plateforme de placements directs ultramoderne de TD Ameritrade créera un meneur dans le secteur, qui aura des sources de revenus plus diversifiées et un profil de croissance encore plus solide. »

Les autorités antitrust

La pression concurrentielle a déjà forcé les sociétés de courtage à permettre aux clients la possibilité de négocier en ligne gratuitement des actions américaines, et la transaction annoncée lundi regroupe deux des plus grands acteurs du secteur.

Cependant, ce partenariat crée une entreprise si grande qu’elle risque de susciter un vif intérêt de la part des autorités de réglementation antitrust. La société issue de la fusion compterait plus de 5000 milliards $US d’actif client sous gestion. La transaction procurerait à Schwab environ 12 millions de comptes clients, 1300 milliards $ US d’actif client et un chiffre d’affaires annuel d’environ 5 milliards $ US. La société combinée devrait contrôler 24 millions de comptes clients.

Il y a moins de deux mois, Schwab avait envoyé une onde de choc dans le secteur en annonçant qu’il supprimerait les commissions sur le commerce en ligne des actions américaines et des fonds négociés en Bourse. Ces redevances alimentaient depuis longtemps le secteur.

Tous les grands courtiers l’ont imité, mais les frais étaient en baisse depuis des années. Outre des acteurs comme Schwab, TD Ameritrade, Fidelity et E-Trade Financial, des applications telles que robinhood.com, établie à Palo Alto, en Californie, se sont lancées dans la course pour aider leurs clients à investir sur le marché. Cela a accru la pression sur Schwab, de San Francisco, et TD Ameritrade Holding, d’Omaha, au Nebraska, le plus grand courtier coté en Bourse.