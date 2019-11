Les ventes au détail reculent au pays

Les ventes au détail ont reculé de 0,1 % en septembre pour s’établir à 51,6 milliards, sous l’effet d’une baisse des ventes chez les concessionnaires de véhicules automobiles et de leurs pièces et les stations-service, a indiqué vendredi Statistique Canada. L’économiste Krishen Rangasamy, de la Banque Nationale, retient toutefois que cette donnée est meilleure que prévu et qu’elle s’ajoute aux données du mois précédent revues à la hausse. « Les volumes de ventes au détail étaient en légère baisse pendant le mois, mais l’aperçu trimestriel est bien plus positif. Notons que les ventes au détail réelles ont crû à un rythme annualisé de 1,9 % au troisième trimestre. »