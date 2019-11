Postes Canada creuse sa perte

OTTAWA — Postes Canada a creusé sa perte du troisième trimestre par rapport à l’an dernier, la baisse continue des volumes de courrier n’ayant été que partiellement contrebalancée par une plus lente croissance du secteur des colis. La société d’État a affiché une perte avant impôts de 135 millions pour le trimestre clos le 28 septembre, en hausse de 41 % par rapport à celle de 95 millions lors de la même période l’an dernier. Les revenus trimestriels de Postes Canada ont diminué de 2,8 % pour s’établir à environ 1,5 milliard. Le secteur des colis a vu ses revenus croître de 3,9 % à 619 millions au plus récent trimestre, lui permettant de devenir la plus importante source de revenus pour les activités de base de Postes Canada. Les produits du courrier transactionnel ont reculé de 7,5 % pour totaliser 597 millions.