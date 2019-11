Le surplus atteint 2,7 milliards à Québec après cinq mois

Le surplus budgétaire du gouvernement québécois atteignait les 2,7 milliards après cinq mois.

Le ministre des Finances, Eric Girard, a publié le Rapport mensuel des opérations financières au 31 août 2019. On y observe un surplus budgétaire de près de 2,7 milliards pour les cinq premiers mois de l’exercice 2019-2020, semblable aux résultats enregistrés au cours de la même période l’an dernier. Le ministre a toutefois réitéré sa cible de 1,4 milliard pour l’ensemble de l’exercice.

Les initiatives annoncées dans le budget de mars auront pour effet d’accélérer la croissance des dépenses dans la deuxième moitié de l’année 2019-2020. S’ajoutent les mesures additionnelles de 857 millions contenues dans l’énoncé économique de l’automne. « Par conséquent, pour l’ensemble de l’année 2019-2020, le solde budgétaire sera de 1,4 milliard, comme annoncé dans la mise à jour budgétaire du 7 novembre dernier. Ce surplus servira à faire face à un potentiel ralentissement économique, à lutter contre les changements climatiques et à réduire la dette », a souligné le ministre.

Léger ralentissement

Il rappelle également que « bien que l’activité économique au Québec devrait demeurer dynamique, un léger ralentissement est prévu en deuxième moitié de 2019 et en 2020. L’économie mondiale poursuit sa progression, mais à un rythme plus modéré, entre autres causé par des tensions commerciales […] Il est important de conserver des marges de manoeuvre pour un possible ralentissement économique et lutter contre les changements climatiques. »

Québec a dégagé un surplus de 4,8 milliards après un versement de 3,5 milliards au Fonds des générations en 2018-2019.