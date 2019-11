Pénurie de propane: les Teamsters répliquent et jettent le blâme sur le CN

Le syndicat représentant les 3200 cheminots de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) en grève estime que la pénurie de propane évoquée au Québec « serait fabriquée de toutes pièces » par l’employeur.

En raison du débrayage, le premier ministre François Legault avait estimé que les réserves de cette source d’énergie, utilisée pour chauffer des hôpitaux et des résidences pour personnes âgées en plus d’alimenter de nombreux agriculteurs, seraient épuisées d’ici quelques jours.

Vendredi, au quatrième jour de la grève, la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) a souligné que « plus de 1800 ingénieurs de locomotives et plus de 600 superviseurs » qui ne sont pas en grève exploitaient quotidiennement des trains.

Selon le syndicat, « le fait que ces trains ne transportent pas de propane relève d’une décision d’affaires du CN ». Les Teamsters se demandent si l’entreprise a refusé de transporter du propane afin de « créer une crise et forer une loi spéciale de retour au travail ».

Si la plus importante compagnie ferroviaire au pays est loin de fonctionner à plein régime, il y a suffisamment de trains pour lui permettre d’assurer un approvisionnement de propane au Québec et à l’Ontario, a estimé le président de la CFTC, Lyndon Isaak.

Environ 85 % du propane consommé par le Québec est acheminé par voie ferroviaire, principalement depuis Sarnia, en Ontario.

Les négociations entre les Teamsters et le CN se poursuivaient, vendredi, en compagnie des médiateurs fédéraux. Il n’y avait toutefois pas de « progrès substantiel » à la table de négociations.

Sans contrat de travail depuis le 23 juillet, les Teamsters se disent préoccupés par les longues heures de travail, des enjeux entourant la fatigue et ce que le syndicat considère comme des conditions de travail dangereuses.

L’employeur estime toutefois que cela ne reflète pas le contenu des échanges.