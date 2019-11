Grève au CN: Ottawa exhorte la société ferroviaire et les Teamsters à s’entendre

Préoccupé par les répercussions de la grève des quelque 3200 chefs et agents de train ainsi que les agents de triage de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), le gouvernement Trudeau exhorte l’employeur et le syndicat à continuer de négocier.



Les employés représentés par la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada étaient en grève depuis minuit, mardi, n’ayant pas été en mesure de s’entendre avec la société ferroviaire établie à Montréal.



Dans une déclaration, la ministre fédérale de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et du Travail, Patty Hajdu, ainsi que son collègue aux Transports, Marc Garneau, a dit avoir « bon espoir » de voir les deux parties parvenir à un accord.



Le directeur des affaires publiques des Teamsters, Christopher Monette, a déclaré que le syndicat était toujours en pourparlers avec le CN dans le but de conclure une entente négociée et ainsi mettre fin à la grève.



Sans contrat de travail depuis le 23 juillet, la partie syndicale se dit préoccupée par les longues heures de travail, des enjeux entourant la fatigue et ce qu’elle considère comme des conditions de travail dangereuses.



Cette grève survient alors que le CN a annoncé, vendredi dernier, son intention de procéder à quelque 1600 mises à pied, soit près de 6 % de sa main-d’oeuvre, en raison de l’affaiblissement de l’économie nord-américaine qui freine la demande.