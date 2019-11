Les sociétés de placement doivent signaler les incidents de cybersécurité

L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a annoncé jeudi qu’il obligeait désormais les sociétés de placement qu’il réglemente à signaler tout incident de cybersécurité dont elles sont victimes.

En vertu des nouvelles règles, les firmes devront rapporter à l’organisme de l’industrie tout incident de cybersécurité en deux phases. La première accorde trois jours aux sociétés pour fournir une description préliminaire de l’incident et des mesures prises. La deuxième phase prévoit une période de 30 jours pour fournir un rapport détaillé qui précise la cause et l’étendue du problème, ainsi que les mesures prises pour réduire le risque de préjudice pour les investisseurs et la société.

Selon l’OCRCVM, les signalements obligatoires permettront d’analyser l’information ainsi obtenue pour détecter toute tendance ou recueillir des renseignements, ce qui aidera à améliorer le degré de préparation du secteur en matière de cybersécurité. L’OCRCVM est l’organisme d’autoréglementation qui surveille l’ensemble des courtiers en placement et toutes les opérations que ceux-ci effectuent sur les marchés canadiens des capitaux propres et des titres de créance.

Partage d’informations

Plus tôt cette semaine, le chef de l’exploitation de la Banque du Canada a fait valoir que les gouvernements et le secteur privé devraient développer davantage de moyens pour partager des informations sur les menaces à la cybersécurité qu’ils détectent régulièrement. Filipe Dinis a affirmé qu’il était nécessaire de défendre l’économie canadienne contre la menace d’une importante cyberattaque. Il a tenu ces propos dans le cadre d’une conférence sur la cybersécurité organisée à Toronto par l’Association canadienne de la technologie de l’information.

Il a ajouté que la meilleure défense de l’économie globale du Canada réside dans une large collaboration et un partage d’informations, en particulier dans des secteurs critiques tels que les banques, les télécommunications, l’énergie et les transports. Selon M. Dinis, de nouveaux cadres réglementaires ou législations pourraient être nécessaires pour réduire les obstacles qui « nuisent » à la collaboration entre concurrents et industries.