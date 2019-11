Québec relance une usine de pâte kraft

Nordic Kraft verra le jour en 2020. Québec participe à la relance de cette usine devant créer quelque 300 emplois. Des emplois aux salaires élevés comme François Legault les aime.

Chantiers Chibougamau a officialisé vendredi la relance de l’usine de pâte kraft et de cogénération de Lebel-sur-Quévillon en la présence du premier ministre François Legault. Domtar avait fermé ces installations en 2005, 700 salariés ayant alors été mis à pied. Achetée en 2018, l’usine reprendra ses activités dans la foulée d’un investissement de 342 millions. M. Legault a ajouté que cette injection repose sur une aide financière totale de 137,9 millions à Nordic Kraft, société en commandite constituée par Chantiers Chibougamau, venant d’Investissement Québec. « Ce projet générera à terme près de 300 emplois, au salaire moyen de 90 000 $ par année », peut-on lire dans le communiqué du gouvernement.

La reprise des activités de l’usine est prévue d’ici l’été 2020. Celle-ci produira annuellement 300 000 tonnes métriques de pâte kraft de résineux.

« Emplois payants »

« Ce projet majeur va susciter la création de plusieurs centaines d’emplois payants », s’est réjoui François Legault. Il permettra « de créer de la richesse non seulement dans la région, mais aussi dans tout le Québec. Mon gouvernement est très fier de soutenir des projets comme celui-ci qui créeront des emplois de grande qualité et qui contribueront à réduire l’écart de richesse du Québec avec ses voisins ».

Autre participant à la relance, le Fonds Valorisation Bois injectera 25 millions dans Nordic Kraft. Créé par le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, et géré par ce dernier, ce fonds appuie financièrement les entreprises du secteur des produits forestiers qui ont un bon potentiel économique à long terme et qui désirent passer à l’ère moderne. Le Fonds FTQ rappelle que « Chantiers Chibougamau est devenu une entreprise partenaire du Fonds de solidarité pour la première fois en 2011 ».