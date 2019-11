Exxon se défend d’avoir trompé les investisseurs

Place aux plaidoiries dans le procès opposant le procureur de l’État de New York à Exxon. Aux accusations d’avoir manipulé l’information de manière à atténuer son exposition au risque climatique, le géant pétrolier s’est défendu d’avoir trompé les investisseurs.

Plusieurs accusations

L’entreprise est notamment accusée d’avoir assuré aux investisseurs qu’elle avait intégré dans ses décisions l’augmentation prévisible du coût des émissions de gaz à effet de serre. Exxon aurait appliqué deux méthodes de calcul, soit des coûts délibérément sous-estimés, soit pas de coûts du tout, évitant ainsi d’intégrer des « milliards de dollars » de coûts supplémentaires. Le géant énergétique aurait aussi trompé les investisseurs en assurant que ses activités seraient peu touchées au cas où les autorités décideraient de réduire radicalement la production et la consommation de gaz et de pétrole pour limiter le réchauffement de la planète. Pire, insiste l’avocat du demandeur, Exxon a établi ses projections comme s’il n’y avait aucun resserrement réglementaire, comme si c’était business as usual.

Pour leur part, les avocats d’Exxon soutiennent que l’entreprise a publié les coûts appropriés selon la situation retenue. « ExxonMobil prend le risque climatique au sérieux », a répliqué l’avocat représentant la partie défenderesse. « Nous ne nous retrouvons pas ici devant un cas où nous disons quelque chose en public pour l’ignorer à l’interne. Nous faisons ce que nous disons et nous démontrons le modèle sous-jacent pour qu’il soit vu. »

Exxon soutient qu’elle a indiqué aux investisseurs qu’elle avait évalué ses projets avec une tarification du carbone élevée et en augmentation constante. Or, selon le Massachusetts, la pétrolière aurait utilisé un chiffre beaucoup plus bas et stable. Dans la poursuite déposée, semblable à celle débattue devant un tribunal de l’État de New York, il est également allégué que cette sous-évaluation du « risque climatique » a eu pour effet d’augmenter la valeur réelle des réserves de pétrole d’ExxonMobil et d’exagérer la vie économique utile de certains actifs.



Avec Le Devoir