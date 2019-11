Manuvie et Sun Life font fi des tensions à Hong Kong

Deux grands assureurs canadiens présents en Asie ont profité de leur exposition sur ce marché outre-Pacifique. La Financière Manuvie et la Financière Sun Life n’ont pas eu à souffrir des manifestations antigouvernementales à Hong Kong.

Les assureurs canadiens ont fait ces commentaires après avoir tous deux annoncé qu’ils avaient profité de la solide croissance observée en Asie au troisième trimestre. Le président de Sun Life pour l’Asie, Claude Accum, a affirmé que les manifestations à Hong Kong avaient entraîné un ralentissement du nombre de visiteurs chinois se rendant dans la ville pour y souscrire une assurance, mais que les répercussions sur les activités de l’assureur ont été « assez modestes ».

Les protestations à Hong Kong ont commencé en juin, en opposition à un projet de loi sur l’extradition, depuis abandonné, qui aurait permis d’envoyer des suspects en justice en Chine continentale.

Le chef de la direction de Manuvie Asie, Anil Wadhwani, a pour sa part expliqué, lors d’une conférence téléphonique, qu’il surveillait la situation « difficile » et qu’il n’était « pas déraisonnable » de s’attendre à des vents contraires dans les trimestres à venir. Il a ajouté que l’assureur torontois avait toutefois toujours « confiance » en sa franchise.

Résultats

En fin de journée mercredi, Sun Life a annoncé un bénéfice ajusté de 809 millions pour le trimestre clos le 30 septembre, en hausse de 11 % par rapport au trimestre précédent, notamment grâce à la croissance de 25 % enregistrée en Asie. « Nous continuons de cultiver avec succès nos occasions de distribution. Nous avons enregistré une croissance de 35 % des souscriptions réalisées dans notre réseau d’agences exclusives par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison des fortes activités de recrutement aux Philippines et en Chine et de l’amélioration de notre gamme de produits à Hong Kong », a expliqué la Sun Life.

Manuvie a pour sa part fait état d’un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 723 millions, en forte baisse par rapport à l’année précédente, mais meilleur que celui attendu par les analystes, alimenté par une croissance de plus de 10 % en Asie.

La Sun Life a comptabilisé au troisième trimestre des souscriptions d’assurance en Asie en hausse de 47 % par rapport à l’exercice précédent, le marché de Hong Kong ayant été particulièrement solide, écrit l’institution. Pour Manuvie, la valeur des affaires nouvelles en Asie a augmenté de 10 % pour se chiffrer à 430 millions de dollars « en raison de la composition plus favorable des activités, contrebalancée en partie par la baisse des souscriptions au Japon », peut-on lire dans le communiqué. À titre de comparaison, la valeur des affaires nouvelles au Canada a augmenté de 21 % pour se fixer à 51 millions de dollars. Aux États-Unis, elle a progressé de 62 % pour s’établir à 45 millions.

Ainsi, les souscriptions ont diminué de 4 % là-bas, « la croissance marquée des souscriptions à Hong Kong et dans les autres régions d’Asie ayant été plus que contrebalancée par le recul des souscriptions au Japon ». Ces souscriptions ont diminué de 54 % sous le coup de l’adoption d’une nouvelle réglementation fiscale au Japon. Mais à Hong Kong, les souscriptions ont augmenté de 58 % « par suite du succès des produits d’assurance maladie et d’assurance avec participation lancés récemment ».



Avec Le Devoir