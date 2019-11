Peugeot et Fiat Chrysler s’entendent pour une mégafusion

PSA et Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) sont en route vers la création d’un nouveau géant mondial de l’automobile, une mégafusion entre égaux qui doit se faire sans fermeture d’usine.

Les deux constructeurs ont annoncé jeudi être tombés d’accord à l’unanimité sur le principe d’une fusion, où les actionnaires des deux groupes se partageraient à 50 / 50 le capital, au terme de diverses opérations financières. Même souci de parité au conseil d’administration : cinq membres seraient nommés par Fiat Chrysler, cinq par PSA, le onzième étant Carlos Tavares, actuel patron du constructeur français qui deviendrait directeur général du nouveau groupe. John Elkann, le président de Fiat Chrysler, prendrait la tête de ce conseil.

Avec 8,7 millions de véhicules vendus par an, la nouvelle entité serait basée aux Pays-Bas, mais resterait cotée à Paris, à Milan et à New York et deviendrait n°4 mondial.

Pour l’heure, l’État français, actionnaire à 12 % de PSA, accueille l’idée d’une fusion avec bienveillance. Lors d’autres fiançailles aussi spectaculaires que rapidement avortées au printemps, cette fois entre Fiat Chrysler et Renault Nissan, Paris — également actionnaire — avait au contraire freiné. « Je préfère voir Peugeot continuer à se développer, devenir aujourd’hui le quatrième constructeur automobile mondial avec Fiat plutôt que d’être en dehors de ce mouvement de consolidation automobile qui est absolument indispensable », a souligné le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. « S’il y a des économies d’échelle [à réaliser], tant mieux, les deux groupes en bénéficieront, mais l’important est de garantir le niveau d’emploi et d’investissement ici en Italie », a déclaré le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, à l’Agence italienne AGI.

Partage d’expertise

Les deux groupes ont assuré qu’aucune fermeture d’usine n’était prévue. « La même promesse avait été faite lors du rachat d’Opel Vauxhall en 2017 et elle a été tenue », souligne à l’AFP Patrick Michel, secrétaire Force ouvrière — premier syndicat chez le constructeur — du comité de groupe monde chez PSA.

PSA et FCA ont évalué à 3,7 milliards d’euros les économies de moyens générées par leur rapprochement, pour une société dont le chiffre d’affaires consolidé est évalué à 170 milliards d’euros.

Le couple se veut bien assorti. « PSA et Fiat-Chrysler se connaissent très bien et leurs relations sont excellentes, ce qui nous a permis d’avancer rapidement jusqu’à ce stade. Étudier ce partenariat est totalement cohérent avec notre besoin, exprimé depuis longtemps, de renforcer notre industrie connectée », a expliqué Mike Manley, le directeur général de FCA.

Selon les experts, PSA apporte son expertise en matière d’électrification des véhicules, au moment où les constructeurs doivent s’adapter à des normes plus dures en matière de pollution. FCA offre pour sa part ses rutilantes Alfa Romeo ou Maserati. La fusion permettrait également au Français de revenir sur le marché américain grâce aux Dodge et Jeep de son allié, tandis que FCA consoliderait ses positions en Europe, où il est en perte de vitesse. Le constructeur italo-américain a d’ailleurs annoncé jeudi une perte nette de 179 millions d’euros au troisième trimestre et une baisse de chiffre d’affaires.

La fusion est un cuisant revers pour Renault, désormais voué à renforcer son vieux couple avec Nissan. Fiat-Chrysler avait tenu d’intenses pourparlers avec le groupe au losange, et tous deux avaient dévoilé fin mai un projet de mégafusion. L’ambitieux rapprochement avait rapidement avorté, freiné par l’État actionnaire. Renault n’est toutefois pas totalement isolé, du fait de son alliance avec les Japonais Nissan et Mitsubishi. Les trois constructeurs pesaient quelque 10,76 millions de véhicules écoulés en 2018 — contre seulement 3,9 millions pour PSA et 4,8 millions pour FCA — et se distinguent par leur avance dans l’électrification.