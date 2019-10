Les coupes chez Molson devraient épargner le Québec

L’importante restructuration mise de l’avant par Molson Coors, qui éliminera jusqu’à 500 postes et consolidera la direction de ses activités nord-américaines à Chicago, devrait épargner ses travailleurs québécois.

Selon le syndicat des Teamsters, qui représente 900 employés répartis dans la brasserie montréalaise de la rue Notre-Dame, au service des ventes ainsi qu’à la distribution, ces derniers vont conserver leur gagne-pain. « La direction de l’entreprise a rapidement réagi, a dit mercredi le directeur des relations publiques des Teamsters, Stéphane Lacroix. Pour l’instant, cela ne suscite pas d’inquiétudes particulières chez nos membres. »

Fin 2018, la société comptait plus de 17 500 employés, dont quelque 1300 en sol canadien.

Molson Coors, qui désire être moins dépendante du marché de la bière en déclin, souhaite réaliser des économies de l’ordre de 150 millions $US afin d’investir dans l’élargissement de son portefeuille de produits. Avec de plus en plus de consommateurs qui délaissent la bière au profit d’autres types de boissons alcoolisées, Molson Coors prévoit d’investir afin de proposer des produits comme du vin en canette, du café alcoolisé et des boissons alcoolisées gazeuses. Au Canada, elle mise sur Truss, sa coentreprise avec le producteur québécois de cannabis Hexo, afin de déployer une offre de boissons non alcoolisées infusées au cannabidiol — une composante du cannabis qui ne produit aucun effet psychotrope.

Activités regroupées

Le siège social du brasseur était partagé entre Montréal et Denver dans la foulée de la fusion entre Molson et Coors, en 2005. Toutefois, dans le cas de la métropole, il s’agissait plutôt d’un titre honorifique, puisque les principaux dirigeants se trouvaient au Colorado. Désormais, tout sera regroupé à Chicago, où l’on dirigera le secteur nord-américain. Ainsi, les quatre unités d’affaires — MillerCoors, Molson Coors Canada, Molson Coors Europe et Molson Coors International — seront regroupées en deux divisions, soit celles de l’Amérique du Nord et de l’Europe

Un porte-parole québécois de l’entreprise, François Lefebvre, n’était pas en mesure, mercredi, de fournir avec précision les répercussions de la restructuration sur le bureau administratif montréalais, où l’on effectue des tâches en matière légale et de ressources humaines, notamment. « Cela devrait être plutôt minime, mais pour les activités brassicoles, on continue de construire notre brasserie (à Longueuil) », a-t-il précisé, à propos de ce projet estimé à plus de 500 millions.

De plus, l’assemblée annuelle des actionnaires de la multinationale continuera à se tenir à Montréal une année sur deux, a indiqué un porte-parole américain de Molson Coors, Matt Hargarten.

La restructuration a été annoncée par Molson Coors à l’occasion du dévoilement de ses résultats du troisième trimestre.