Peugeot et Fiat parlent fusion

Washington — Les constructeurs automobiles italo-américain Fiat Chrysler et français PSA discutent d’une fusion entre égaux, qui créerait une entreprise valorisée à près de 50 milliards $US, a indiqué mardi à l’AFP une source proche du dossier. D’autres options sont également sur la table. L’union des deux groupes rassemblerait les marques comme Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Jeep et Maserati. « Tant le groupe FCA que PSA ont besoin d’une alliance », et « ce n’est pas la première fois qu’ils se parlent », a déclaré mardi soir le secrétaire général du syndicat Fim-Cisl. « Quelle que soit l’alliance, elle doit permettre de croître sur les marchés asiatiques, de trouver des technologies et des ressources pour la transition vers l’électrique. »