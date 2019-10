Pétition contre le projet de loi no 34

À l’initiative de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 1384 chefs d’entreprise québécois ont signé une pétition demandant le retrait et la révision de la Loi visant à simplifier le processus d’établissement des tarifs de distribution d’électricité. « La perte de surveillance de la Régie de l’énergie et la baisse de transparence du monopole d’Hydro-Québec pourraient coûter cher en fin de compte, lit-on dans le communiqué. Les PME craignent que le projet de loi no 34 transforme Hydro-Québec en une machine à taxer pour le gouvernement. Des pouvoirs réduits de la Régie, la fin de l’évaluation annuelle des tarifs d’électricité et la suppression des mécanismes de protection contre les trop-perçus ouvrent effectivement la porte à plus d’incertitude et moins de prévisibilité. »