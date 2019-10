Shopify hausse ses revenus de 45%

Ottawa — Shopify a affiché mardi une perte de 72,8 millions $US pour son plus récent trimestre, tandis que ses revenus ont progressé de 45 % par rapport à la même période l’an dernier. Sa perte par action avait atteint 64 ¢US pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, ce qui se compare à une perte de 23,2 millions, ou 22 ¢US par action, un an plus tôt. Les revenus de la firme spécialisée dans les services de paiement en ligne ont totalisé 390,6 millions, alors qu’ils s’étaient élevés à 270,1 millions au troisième trimestre l’an dernier. Sur une base ajustée, Shopify a fait état d’une perte de 33,6 millions, ou 29 ¢US par action, pour le plus récent trimestre, comparativement à un bénéfice ajusté de 5,8 millions, ou 5 ¢US par action, un an plus tôt.