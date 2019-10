Forte croissance du PIB québécois

Le PIB du Québec a augmenté de 0,4 % en juillet après avoir enregistré une hausse de 0,2 % le mois précédent. Au cumul au cours des sept premiers mois de 2019, la croissance atteint 2,8 % par rapport à la même période l’an passé. « Ce rythme s’avère deux fois plus rapide que celui du Canada de 1,4 % », notent les analystes du Mouvement Desjardins. À la Banque Nationale, on fait ressortir que la dixième hausse consécutive du PIB réel du Québec est la plus longue séquence du genre depuis que l’information existe (1997). Au cours de cette période, le PIB réel a crû au rythme annuel de 3,4 %, prenant clairement l’ascendant sur le reste du Canada (1,5 %). « Sur la prémisse que l’économie américaine n’entrera pas en récession, nous maintenons notre prévision d’une croissance économique de 2,5 % au Québec en 2019, un taux largement supérieur à celui du PIB potentiel », ajoute la Banque.