Industries Lassonde achète Sun-Rype

Industries Lassonde a annoncé que deux de ses filiales ont conclu une entente avec des filiales de The Jim Pattison Group visant à acquérir Sun-Rype Products. L’achat du fabricant canadien de collations et de boissons à base de fruits basé à Kelowna, en Colombie-Britannique, et de ses deux compagnies affiliées américaines dans l’État de Washington se fait pour une contrepartie en espèces d’environ 80 millions. Lassonde assumera un passif de 21 millions. Sun-Rype a généré des ventes d’environ 164 millions et un bénéfice d’exploitation d’environ 9 millions pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2019. Sun-Rype emploie environ 400 personnes. Pour sa part, Lassonde exploite 15 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte près de 2200 employés.