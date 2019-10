Tim Hortons déçoit

Le désintérêt des consommateurs pour le menu du dîner chez Tim Hortons a pesé sur les ventes de la chaîne de cafés au cours du dernier trimestre, même si les revenus de sa société mère, Restaurant Brands International (RBI), ont bondi grâce aux deux autres enseignes, Burger King et Popeyes Louisiana Kitchen.

Le chef de la direction de RBI, Jose Cil, a affirmé lundi que les profits de Tim Hortons « n’étaient pas aussi bons qu’[il] le souhaiter[ait] », en particulier en raison de son offre de produits pour le dîner comme des sandwichs et des wraps.

Exit Beyond Meat

Tim Hortons a éliminé de son menu en septembre les hamburgers Beyond Meat, deux mois après avoir lancé ce sandwich garni de protéines végétales dans la plupart de ses quelque 4000 établissements canadiens.

« Nous avons observé […] un certain enthousiasme pour le produit. Mais nous l’avons lancé comme une offre de durée limitée et, lorsque cette période s’est achevée, nous avons décidé qu’il était préférable de le supprimer du menu et peut-être d’envisager d’autres solutions plus tard », a expliqué M. Cil dans un entretien téléphonique après la publication des derniers résultats financiers de l’entreprise.

Les ventes des cafés Tim Hortons ouverts depuis au moins un an ont diminué de 1,4 % au cours du trimestre clos le 30 septembre, une faiblesse qui a été contrebalancée par les solides performances de Burger King et Popeyes.

Succès chez Burger King

Les résultats ont en effet été meilleurs du côté de Burger King et de Popeyes, notamment grâce à un autre produit de « fausse viande » végétale plus performant. L’« Impossible Whopper » a propulsé Burger King vers sa meilleure augmentation des ventes comparables du troisième trimestre en quatre ans, a souligné RBI.

RBI a fait état d’une augmentation de près de 5 % des ventes des établissements de Burger King ouverts depuis au moins un an aux États-Unis au plus récent trimestre, attribuant cette croissance au lancement au nouveau hamburger « Impossible ».

Burger King a annoncé en août qu’il commencerait à vendre la version à base de protéines végétales de son burger signature à l’échelle nationale après un essai réussi sur sept marchés. La chaîne avait commencé à vendre ses hamburgers à base de soja, produits par Impossible Foods, en avril.

RBI, établie à Toronto, a enregistré un chiffre d’affaires de 1,46 milliard $US pour le trimestre, comparativement à celui de 1,38 milliard de l’an dernier.

Sur une base ajustée, Restaurant Brands a dit avoir gagné 72 ¢ US par action au plus récent trimestre, un chiffre en hausse par rapport à celui de 63 ¢ US du même trimestre l’année dernière.