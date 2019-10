Hexo obtient un financement de 70 M$

Le producteur de cannabis Hexo a obtenu un placement de 70 millions auprès d’un groupe d’investisseurs incluant entre autres son président-directeur général, Sébastien St-Louis, des administrateurs de la compagnie et d’autres actionnaires, ce qui a été accueilli favorablement par les investisseurs.

En réaction immédiate sur le parquet de la Bourse de Toronto, le titre de la société établie à Gatineau prenait 6,2 %, ou 21 ¢, pour se négocier à 3,60 $. Toutefois, ce nouveau financement, sous forme de débentures convertibles, fait en sorte qu’il faudra plus de temps que prévu à la société pour finaliser ses résultats de fin d’année, dont la divulgation a été retardée jusqu’à lundi.





14,5 M$ Ce sont les recettes minimales que devrait générer le producteur de cannabis Hexo pour la période de trois mois terminée le 31 juillet, soit environ 40 % de moins que ce qui était prévu.

Les débentures porteront un intérêt de 8 % et leur échéance est prévue dans trois ans. Après un an, elles seront convertibles en actions ordinaires de Hexo à un prix de conversion de 3,16 $.

La somme sera allouée au fonds de roulement du principal fournisseur de la Société québécoise du cannabis. À la fin du troisième trimestre terminé le 30 avril, Hexo disposait d’une « trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme » de 173 604 $ et d’un fonds de roulement de 219 120 $. Le producteur de cannabis avait également accès à une facilité de crédit de 65 millions.

Prévisions à la baisse

Hexo devait initialement dévoiler ses résultats du quatrième trimestre et de fin d’exercice jeudi. Le 10 octobre, l’entreprise avait signalé que ses revenus nets seraient largement inférieurs aux attentes, en plus de retirer ses prévisions pour 2020. La société devrait générer des recettes nettes oscillant entre 14,5 millions et 16,5 millions pour la période de trois mois terminée le 31 juillet, soit environ 40 % de moins que ce qui était prévu.

De plus, au début du mois, Hexo avait annoncé le départ de son chef de la direction financière, Michael Monahan, après seulement quatre mois en poste. La nouvelle avait soulevé des interrogations chez certains analystes, qui se demandaient si ce départ ne cachait pas autre chose.

Le producteur québécois a vu ses activités croître rapidement au cours des dernières années. À la fin du mois d’avril, l’entreprise comptait 822 employés, soit cinq fois plus qu’au même moment en 2018.