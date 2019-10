Sophie Brochu quitte la direction d’Énergir

Après avoir passé 12 ans à la tête d’Énergir, Sophie Brochu quittera son poste de présidente et chef de la direction le 30 décembre, a annoncé lundi le distributeur de gaz naturel.

Mme Brochu sera remplacée par l’actuel directeur financier d’Énergir, Éric Lachance, qui joue aussi le rôle de vice-président principal à la réglementation, aux technologies de l’information et à la logistique.

Sophie Brochu s’est jointe à Énergir en 1997, alors que la société portait le nom de Gaz Métropolitain. Elle y jouait alors le rôle de vice-présidente au développement des affaires. Elle a ensuite occupé divers postes pour finalement obtenir, en 2007, celui de présidente et chef de la direction.

De son côté, M. Lachance s’est joint à Énergir en 2017 à titre de vice-président aux finances, et est devenu chef des finances en juin 2018. Il a précédemment occupé divers postes à la Caisse de dépôt et placement du Québec, de 2000 et 2016. Pendant les trois dernières années de cette période, il était directeur régional de la Caisse pour l’Europe au sein de la filiale CDPQ Paris.

Depuis son arrivée au plus haut poste de l’entreprise, Mme Brochu a notamment supervisé la croissance de Gaz Métro dans le secteur de l’énergie éolienne. Cette diversification des activités — ainsi que celles dans les secteurs des énergies hydraulique, éolienne et solaire — a été évoquée lors que l’entreprise a changé son nom pour Énergir, en 2017.

Mme Brochu a également piloté une importante réorganisation en 2010, qui a notamment vu la privatisation de la société en commandite Gaz Métro et la création de l’entité Valener, qui devenait ainsi le véhicule d’investissement public pour la société énergétique. Cette structure a cependant pris fin le mois dernier, lorsque Noverco a conclu son acquisition des actions de Valener et en a fermé le capital.

« Ce fut une joie de travailler avec des collègues chevronnés, qui ont à coeur non seulement les intérêts de leurs clients et de leurs actionnaires, mais également ceux de toute la société, a affirmé Mme Brochu dans un communiqué de presse. Cela dit, je crois que toute organisation a périodiquement besoin d’un regard nouveau à sa tête pour lui assurer un élan continu et c’est ce qui motive ma décision. »

Outre son travail chez Énergir, Mme Brochu siège aux conseils d’administration de BCE, de la Banque de Montréal et de CGI. Elle est impliquée auprès de Centraide dans la région du Grand Montréal, siège sur le conseil d’administration de la Fondation Forces Avenir, qui encourage l’engagement étudiant dans la communauté, et a confondé La ruelle de l’avenir, un organisme qui lutte contre le décrochage scolaire dans les quartiers Centre-Sud et Hochelaga.

Énergir compte plus de 7 milliards de dollars d’actifs et répond aux besoins énergétiques de quelque 520 000 clients. Elle est la principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec et est présente dans une quinzaine d’États américains par l’entremise de filiales. La société est notamment le principal distributeur d’électricité et le seul distributeur de gaz naturel du Vermont.