Le gouvernement Trump ouvert aux négociations sur les taxes Airbus

Le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire, a affirmé vendredi que le gouvernement américain avait « ouvert la porte » à des négociations sur les tarifs imposés par Washington sur les produits européens en représailles aux subventions accordées à l’avionneur européen Airbus.

À l’issue d’une rencontre avec le représentant américain au Commerce (USTR), Robert Lighthizer, à Washington, M. Le Maire a indiqué à l’AFP que celui-ci avait accepté le principe de l’ouverture de négociations. « Bob Lighthizer a ouvert la porte à ces négociations, il faut le prendre au mot et aller le plus vite possible […] au regard de la gravité de ce qui touche les producteurs européens et en particulier les viticulteurs français », a déclaré le ministre à la sortie du bureau du représentant au Commerce.

10% Il s’agit de l’augmentation de la taxe douanière sur l’importation d’avions Airbus aux États-Unis.

« Le plus tôt sera le mieux », a encore indiqué M. Le Maire, ajoutant toutefois qu’il n’y aurait « pas de suspension des sanctions du côté américain ». « Cela plaide pour que nous engagions des négociations entre la Commission européenne et l’Administration américaine, le plus vite possible », a-t-il ajouté.

Selon lui, pour parvenir à un accord sur ce différend, il faudra traiter cette question des aides à Boeing et à Airbus « le plus largement possible ». Il n’a pas donné plus de précisions sur ce qu’il entendait par là.

M. Le Maire a qualifié les nouvelles taxes qui sont entrées en vigueur vendredi d’« erreur politique et économique ». Les tarifs américains visent notamment les avions d’Airbus, qui coûteront dorénavant 10 % de plus quand ils seront importés aux États-Unis. Les vins européens sont également dans le collimateur avec une taxe de 25 %.