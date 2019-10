Swiss remet ses avions Airbus A220 en service

Genève — Swiss a annoncé mercredi qu’elle avait remis en service 17 des 29 Airbus A220 immobilisés après un problème technique. Un avion effectuant la liaison entre Londres et Genève avait dû être dérouté mardi matin en raison d’un problème de moteur. Selon la télévision publique suisse RTS, ces appareils ont connu huit incidents techniques en l’espace d’un an. L’Administration fédérale de l’aviation américaine a, de son côté, réclamé le mois dernier que les moteurs de la compagnie américaine Pratt Whitney, qui équipent les A220, soient inspectés à la suite de la perte de pièces de moteur en juillet au-dessus de la France par un A220 de Swiss et d’un autre incident similaire en septembre.