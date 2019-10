La jeunesse québécoise s’inquiète face au marché du travail

Malgré la pénurie de main-d’oeuvre au Québec, les jeunes de la génération Z, nés après 1993, s’inquiètent face au marché du travail, en ayant notamment peur de ne pas trouver un métier qu’ils aiment. C’est du moins l’une des conclusions du rapport « La génération Z du Québec et sa vision du milieu du travail », publié mardi par Academos, une entreprise spécialisée dans la cybermentorat.

Pas moins de 98 % des 1268 jeunes de 14 à 26 ans qui ont répondu au sondage en ligne ont déclaré éprouver de l’inquiétude par rapport au marché du travail. Même s’ils concèdent en majorité qu’ils n’auront pas de difficulté à obtenir un emploi à leur sortie des bancs d’école, leur principale crainte est de ne pas trouver un travail qu’ils aiment, pour près de 60 % d’entre eux. « Le défi est qu’il ne suffit plus de se trouver un emploi. Il faut que ça soit un emploi qu’on aime, dans lequel on s’épanouit, qui va nous faire progresser, dans lequel on s’accomplit et qui va générer un impact positif sur la société », résume la présidente-fondatrice d’Academos, Catherine Légaré. La barre est plus haute que de simplement se dire qu’on va se trouver un emploi qui va donner un salaire et qui va durer longtemps, et qu’on va être correct avec ça », ajoute-t-elle.

La moitié des répondants se préoccupe également du fait de ne pas être à la hauteur, 49 % a peur de ne plus avoir de temps libre ou de trop travailler, et 43 % s’inquiète d’avoir de mauvaises conditions de travail.

Pour être heureux professionnellement, les Québécois de la génération Z ont été 93 % à déclarer rechercher une grande flexibilité de la part de leur employeur. Les valeurs progressistes semblent également plaire aux jeunes, qui désirent en majorité que l’entreprise pour laquelle ils travaillent soit écoresponsable, qu’elle favorise la diversité et qu’elle contribue positivement à la société. « On voit que les jeunes ne vont plus seulement vouloir avoir un travail, mais qu’ils cherchent une certaine qualité de vie et à travailler pour des entreprises qui sont en cohérence avec leurs valeurs », note Mme Légaré.

Mais même s’ils sont nés à l’ère du numérique, les jeunes Québécois semblent plus souhaiter exercer une profession traditionnelle plutôt qu’un métier émergent. Ainsi, les professions d’enseignant, de médecin, d’avocat et de psychologue, entre autres, sont populaires auprès de la génération Z de la province. La bonne nouvelle est que les perspectives d’emploi pour plusieurs de ces professions sont excellentes, selon le gouvernement du Québec. « On voit que la source principale [d’orientation pour un travail], ce sont les parents, c’est l’entourage immédiat. Ce ne sont pas tous les entourages qui sont conscients de comment évolue le marché du travail », souligne Mme Légaré pour expliquer l’attrait de la génération Z pour les professions traditionnelles.

Le fait de posséder sa propre entreprise est également une idée qui interpelle la génération Z. Environ 37 % des sondés ont répondu qu’ils aimeraient un jour être à la tête de leur propre entreprise. Dans plusieurs régions du Québec, le métier d’entrepreneur figure au palmarès des dix professions les plus populaires auprès des répondants. « Les jeunes y voient une opportunité de dépassement, de pouvoir être leur propre patron », note Mme Légaré. Elle explique d’ailleurs que les jeunes y voient une occasion d’aménager leur propre horaire, d’avoir un travail flexible et des défis. « Et ils voient que ça va aller de pair avec l’entreprenariat », ajoute-t-elle.